Barty será baja en el Abierto de EEUU por preocupación por coronavirus

IMAGEN DE ARCHIVO. La tenista australiana Ashleigh Barty durante un partido de la WTA en el Abierto de Qatar, en Doha, Febrero 28, 2020 REUTERS/Ibraheem Al Omari

29 jul (Reuters) - La tenista número uno del mundo Ash Barty no jugará el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1000 previo que también se llevará a cabo en Nueva York debido a las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus.

“Mi equipo y yo hemos decidido que este año no viajaremos a Estados Unidos para el Western and Southern Open (el Masters de Cincinnati que este año se jugará en Nueva York) y el US Open”, dijo la australiana al diario Herald Sun.

“Me encantan ambos eventos, por lo que fue una decisión difícil, pero todavía existen riesgos significativos debido al COVID-19 y no me siento cómoda al poner a mi equipo y a mí en esa posición”, añadió.

El Masters de Cincinnati comenzará a mediados de agosto y el Abierto de Estados Unidos se iniciará el 31 de ese mes. Ambos torneos se jugarán sin aficionados para limitar la propagación del virus.

Las muertes por COVID-19 superaron las 150.000 en Estados Unidos el miércoles, más que en cualquier otro país y casi una cuarta parte del total mundial, según un recuento de Reuters.

Reporte de Rory Carroll en Los Angeles. Editado en español por Rodrigo Charme