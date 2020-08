Argentino Pella podría perderse US Open por positivo COVID-19 de su preparador físico

Imagen de archivo del tenista argentino Guido Pella en acción durante el partido contra el italiano Fabio Fognini por la tercera ronda del Abierto de Australia en Melbourne Park, Melbourne, Australia. 24 de enero, 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji/Archivo

20 ago (Reuters) - El tenista argentino Guido Pella y el boliviano Hugo Dellien corren el riesgo de perderse el Abierto de Estados Unidos, que comienza el 31 de agosto, luego de que fueron puestos en cuarentena durante 14 días debido a que su preparador físico dio positivo por COVID-19.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos dijo el martes que una persona que no es tenista dio positivo por el virus dentro del ambiente controlado que albergará el Western & Southern Open y el U.S. Open en Nueva York.

Los organizadores del Western & Southern Open dijeron el miércoles que dos jugadores a los que no identificaron, que estaban en estrecho contacto con la persona infectada, habían sido puestos en cuarentena.

Pella, número 35 del mundo, y Dellien, que ocupa el puesto 94, publicaron videos separados en Instagram para confirmar que dieron negativo para la prueba COVID-19, aunque sin embargo están en cuarentena.

Pella sostuvo que no jugará en el Western & Southern Open. “Ahora me voy a hacer testeos regulares para ver si tengo síntomas”, señaló y agregó que “ojalá pueda jugar el US Open”.

Debido a la pandemia, el Western & Southern Open, normalmente celebrado en Ohio, se jugará en el Billie Jean King National Tennis Center este año como un evento previo al Grand Slam de pista dura.

