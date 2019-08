Kyrgios será investigado tras acusar a la ATP de corrupción

El tenista australiano Nick Kyrgios sirve contra el estadounidense Steve Johnson en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2019, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center. Crédito obligatorio a Geoff Burke - USA TODAY. 27 de agosto de 2019.

NUEVA YORK (Reuters) - El australiano Nick Kyrgios, uno de los personajes más polémicos del tenis y que recientemente recibió una dura multa por un arrebato en Cincinnati, podría sumar nuevos problemas tras calificar a la ATP como corrupta después de su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Kyrgios venció al estadounidense Steve Johnson por 6-3, 7-6 (7-1) y 6-4 en su choque de primera ronda jugado el martes. Pero en la conferencia de prensa posterior al partido, el jugador de 24 años causó otro revuelo después de que le preguntaron sobre la multa de 113.000 dólares recibida tras su derrota en la segunda ronda del Masters de Cincinnati a principios de este ante el ruso Karen Khachanov.

Cuando se le consultó a Kyrgios si la multa, impuesta por conducta antideportiva, abuso verbal y obscenidad audible tras discutir con el juez de silla y romper dos raquetas, lo había afectado, el australiano contestó:

“No, en absoluto. La ATP es bastante corrupta de todos modos, así que no me preocupa, en absoluto”, dijo Kyrgios, quien en Wimbledon estuvo en un pub en la víspera de su derrota en la tercera ronda ante Rafael Nadal.

“¿Por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando eliminé a alguien en primera ronda”, agregó.

Kyrgios publicó una declaración en Twitter el miércoles aclarando sus comentarios, diciendo que elegir la palabra corrupta “no fue una elección correcta”.

“Entiendo que mi comportamiento es controvertido y me pone en problemas, a veces con razón. Pero el asunto es que a otros que se comportan igual o de forma parecida no se les sanciona. No soy perfecto y sé que merezco sanciones y multas en ocasiones, pero espero consistencia y justicia en todos los ámbitos, y eso no pasa”, agregó el oceánico.

La ATP dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters que “los comentarios hechos por Nick Kyrgios después de su partido de primera ronda en Nueva York serán evaluados” y agregó que se realizará una investigación para determinar posibles sanciones.

Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Información adicional de Amy tennery en Nueva York. Escrito por Brian Homewood. Editado en español por Rodrigo Charme