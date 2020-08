Los títulos del Abierto EEUU no estarán devaluados por ausencias: Navratilova

FOTO DE ARCHIVO: Serena Williams sostiene un trofeo rodeada de las grandes del tenis Martina Navratilova (I) y Chris Evert tras la final del Abierto de Estados Unidos el 7 de setiembre de 2014 en Nueva York. REUTERS/Mike Segar/File Photo

27 ago (Reuters) - Los títulos de la edición 2020 del Abierto de Estados Unidos no serán menos significativos debido a la ausencia de varios de los mejores tenistas del mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, dijo Martina Navratilova, ganadora de 18 títulos del Grand Slam.

El cuadro femenino no contará con seis de las 10 mejores del mundo, incluida la campeona defensora Bianca Andreescu y la número uno del mundo Ash Barty, para el torneo que se jugará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Entre los hombres, el número dos del mundo Rafa Nadal tampoco defenderá su título, mientras que el excampeón Stan Wawrinka no ha viajado a Nueva York para el Grand Slam de pista dura.

“No veré a los ganadores de manera diferente, no habrá un asterisco”, dijo Navratilova a la BBC. “Sabemos a largo plazo que 2020 es diferente, pero todos estamos en la misma situación y veremos quién lo aprovecha”.

La estadounidense Serena Williams también ha dicho que las ausencias no le quitarán brillo al torneo, en el que buscará el récord de 24 títulos del Grand Slam.

“Obviamente, es un poco más fácil para el ganador porque no hay muchos jugadores de primer nivel, especialmente en el lado femenino”, dijo Navratilova. “Pero no pusieron un asterisco en Wimbledon 1973 cuando la mayoría de los tenistas no jugaron debido a un boicot, ni en el Abierto de Australia cuando muchos de los jugadores no fueron”.

Navratilova destacó que la presencia de todas las figuras no siempre marca un camino más difícil para el campeón.

“No tratamos la victoria de Marion Bartoli en Wimbledon en 2013 de manera diferente a pesar de que ella no jugó contra nadie clasificado por encima del puesto 17, así es como funciona el sorteo (...) Es posible que estén los mejores y el ganador de un torneo no necesariamente se cruce con ellos”.

Reporte de Sudipto Ganguly en Mumbái; Editado en español por Javier Leira