Federer sai vitorioso de histórico confronto com Serena Williams

(Reuters) - Roger Federer saiu vitorioso de um histórico primeiro confronto com Serena Williams, na Copa Hopman, nesta terça-feira, mas o verdadeiro vencedor foi o tênis, que assistiu a dois dos maiores jogadores de todos os tempos exibirem aos torcedores uma noite inesquecível.

A atual campeã Suíça selou a vitória por 2 x 1 sobre o hexacampeão Estados Unidos, que deixa os norte-americanos na lanterna do Grupo B, mas o resultado foi pouco significativo para os 14 mil torcedores em Perth e milhões ao redor do mundo que esperaram essa partida com ansiedade.

Federer e Williams, donos de 43 títulos de Grand Slam entre eles, venceram suas partidas de simples para manter o encontro de duplas mistas vivo, e o jogo decisivo correspondeu às expectativas.

“Foi muito divertido. Que prazer. Que honra. Obrigado por tornar isso possível”, disse Federer, 20 vezes vencedor de Grand Slam, preparando-se para defender o seu título do Aberto da Austrália, este mês.

“Eu fiquei nervoso na devolução. As pessoas falam tanto sobre o serviço dela e eu vejo por que é um serviço tão maravilhoso. Você simplesmente não consegue lê-lo.”

Serena afirmou que a partida, cheia de risos e com um ar de exibição, foi uma “grande experiência”, que ela esperava que não terminasse tão rapidamente quanto terminou.

“Sinto muito que tenha terminado, eu estava apenas me aquecendo. Foi muito divertido. Nós crescemos juntos, foi super legal. Eu queria tirar fotos e trazer meu bebê”, afirmou Serena, vencedora de 23 troféus de Grand Slam.

“Ele é ótimo, tanto dentro quanto fora de quadra. Acho que seu serviço é muito subestimado. É um serviço matador, você não consegue lê-lo. Eu o vejo o tempo inteiro e nunca tinha percebido quão maravilhoso seu serviço era.”

Jogando na frente do maior público da história do torneio, o time de Federer e Belinda Bencic venceu Williams e Frances Tiafoe por 4/2 e 4/3 (3).