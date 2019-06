Ganar a Nadal en París: el reto definitivo que podría convertirse en misión imposible para Thiem

PARÍS (Reuters) - Vencer a Rafael Nadal en arcilla es el desafío definitivo, pero podría haberse convertido en una misión imposible para su rival Dominic Thiem antes incluso de que se inicie la final del Abierto de Francia del domingo.

Imagen de archivo del tenista español Rafael Nadal (dcha) y el austriaco Dominic Thiem tras la final del Abierto de Francia, disputado en Roland Garros, París. 10 junio 2019 (Panoramic)

En busca de ampliar a 12 su récord de títulos en Roland Garros, donde tiene una intimidante marca de 92-2 desde 2005, Nadal ha tenido la preparación ideal para el enfrentamiento del domingo, tras vencer a su archirrival Roger Federer el viernes antes de disfrutar de un día de descanso.

El austriaco, cuarto cabeza de serie del torneo y la víctima del español en la final del año pasado, no ha disfrutado de ninguna de esas ventajas, ya que necesitó de dos días con interrupciones climáticas y cinco sets para deshacerse del número uno del mundo, Novak Djokovic, en la otra semifinal.

Thiem, quien se está convirtiendo también en un clásico de Roland Garros con su cuarta aparición consecutiva entre los últimos cuatro del torneo, corre el riesgo de llegar agotado mentalmente cuando entre a la pista Philippe Chatrier, lo más parecido al patio trasero de la casa de Nadal.

“La parte física es una cosa y la mental es otra”, dijo su entrenador, el chileno Nicolás Massú, a los reporteros tras una semifinal que se prolongó por espacio de 24 horas. “Pero cuando estás en este mundo (...) tienes que estar preparado para todo”.

Thiem ganó su último partido en arcilla contra Nadal, pero fue al mejor de tres sets. En Roland Garros se han enfrentado en tres ocasiones previas y el español ganó todas las veces en sets consecutivos, incluyendo un 6-4, 6-3 y 6-2 en la final de 2018.

Después de ganar el sábado su primer partido en cinco sets sobre la tierra roja parisina, un animado Thiem se negó a quejarse del calendario luego de que su entrenador fue informado de que no había posibilidad de que la final fuera aplazada al lunes para que el austriaco pudiera descansar.

“Estoy lleno de adrenalina, por supuesto, todavía por el partido de hoy, y también por el que jugaré mañana”, dijo. “Así que no voy a estar cansado. Todo vendrá después del torneo. Estoy listo para dejar todo lo que tengo en la cancha mañana”.

También lo hará Nadal, que está al borde de conseguir su Grand Slam número 18, lo que le dejaría a solo dos de la marca de Federer, además de convertirse en el único jugador que ha ganado uno de los cuatro grandes en 12 ocasiones.

Thiem, que no ha llegado nunca a la final en otro Grand Slam, busca convertirse en el primer austriaco que gana un grande desde que Thomas Muster levantó la Copa de los Mosqueteros en el Abierto de Francia de 1995.

Si no lo consigue, algo que parece probable, Thiem -de 25 años- volverá.

“Creo que es realmente importante entrar en el partido creyendo que voy a ganar”, señaló. “Por supuesto, es un gran sueño para mí ganar ese partido mañana, ganar este título. Pero también tengo en mente que si no ocurre mañana -algo que puede suceder fácilmente debido al rival que tengo al otro lado de la red- no me presionaré mucho”.

Editado en español por Carlos Serrano