Campeona de Wimbledon Halep dice se recupera bien de lesión en un pie, no entrena pero ya corre

FOTO DE ARCHIVO. La tenista rumana Simone Halep en el torneo de Dubái, donde resultó lesionada pese a ganar el título. Febrero, 2020. REUTERS/Satish Kumar Subramani

MUMBÁI, 7 abr (Reuters) - La campeona de Wimbledon, Simona Halep, dijo que se está recuperando bien de una lesión en un pie que sufrió en febrero y destacó que puede correr sin dolor.

La rumana ganó el título en Dubái pero la lesión la obligó a retirarse de Indian Wells, que luego fue cancelado cuando la propagación de la pandemia COVID-19 llevó a los países a cerrar las fronteras y restringir los viajes.

“El pie se ve bien, ya he comenzado a correr y no tengo dolor en absoluto”, dijo Halep en un video publicado en Twitter. “Todavía no juego al tenis, pero poder entrenar significa mucho”.

El tenis, como prácticamente todos los demás deportes, se ha visto gravemente afectado por la pandemia, con la temporada profesional suspendida al menos hasta mediados de julio.

Halep derrotó a Serena Williams en la final de Wimbledon del año pasado, pero no podrá defender su título en 2020, ya que el torneo del Grand Slam fue cancelado debido al virus, que ha infectado a 1,27 millones de personas en todo el mundo y dejado más de 70.000 muertos, según un recuento de Reuters.

Reporte de Sudipto Ganguly. Editado en español por Javier Leira