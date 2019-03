Nadal se retira por lesión antes de enfrentar a Federer en semifinales de Indian Wells

15 de marzo, 2019; Indian Wells, California, Estados Unidos; El tenista español Rafael Nadal regrea el servicio en su partido contra el ruso Karen Jachánov (fuera de la imagen) en el Abierto BNP Paribas en el Indian Wells Tennis Garden. Crédito obligatorio: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

(Reuters) - El tenista español Rafael Nadal se retiró el sábado del torneo Indian Wells por una lesión a la rodilla, poco antes de su esperada semifinal contra su gran rival Roger Federer.

Habría sido el primer partido entre ambos desde 2017.

“Hoy he calentado y he sentido que la rodilla no estaba bien para jugar al nivel que necesitaba para competir en semifinales”, dijo Nadal en un comunicado.

Federer, de 37 años, enfrentará a Milos Raonic o Dominic Thiem en la final, buscando el título 101 de su carrera.

Reporte de Martyn Herman; Editado en Español por Ricardo Figueroa