Tenista brasileiro João Souza é suspenso pela 2ª vez em meio a investigação de corrupção

(Reuters) - O tenista brasileiro João Souza, o Feijão, foi suspenso provisoriamente pela segunda vez este ano em meio a uma investigação de corrupção, informou a Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.

Souza, classificado como 422º do mundo, foi inicialmente suspenso em 29 de março devido a supostas violações do Programa de Combate à Corrupção do Tênis, mas foi reintegrado neste mês após um recurso bem-sucedido.

No entanto, a TIU disse que a suspensão foi reimposta “após a consideração de provas adicionais”, acrescentando que não serão aceitos mais recursos.

“O efeito da suspensão provisória é que Souza não é elegível para competir ou participar de qualquer evento organizado ou reconhecido pelos órgãos governamentais do esporte”, disse a TIU em um comunicado.

Souza, que se tornou profissional em 2006, nunca ganhou um título de ATP e passou a maior parte de sua carreira no circuito Challenger.

O jogador de 30 anos teve como seu melhor ranking de simples o número 69 em 2015.

Mais tenistas foram punidos por violações das regras anticorrupção no esporte em 2018 do que em qualquer outro ano desde a criação da TIU há 10 anos.

Foram impostas oito suspensões vitalícias no ano passado, com destaque para a ex-número 49 do mundo Daniele Bracciali, por manipulação de resultados e facilitação de apostas.

Reportagem de Hardik Vyas, em Bengaluru