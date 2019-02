Español Ferrer dice adiós al Abierto Mexicano con derrota ante alemán Zverev

Imagen de archivo del tenista alemán Alexander Zverev durante un partido ante el canadiense Milos Raonic en el Abierto de Australia, Melbourne. 21 enero 2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El español David Ferrer se despidió definitivamente del Abierto Mexicano de Tenis tras perder en la madrugada del jueves en la segunda ronda ante el alemán Alexander Zverev por 7-6(0) y 6-1.

El tetracampeón del torneo mexicano que se disputa en el balneario de Acapulco pondrá fin a su carrera de 19 años al terminar su participación en el Masters 1000 Mutua Madrid Open que se jugará del 5 al 12 de mayo.

“El camino se acabó, ya no podré volver a pisar esta pista que ha sido muy especial para mí. Ha sido un placer terminar mi carrera en México ante Zverev, el futuro está en sus manos”, dijo Ferrer tras el partido.

“A todos vosotros (aficionados) gracias por el cariño que me han dado, me han tratado como si fuera mi propio país, nuestro cariño vale más que los cuatro trofeos que gané y es con lo que me quedo. Ha sido un verdadero placer jugar durante tantos años, soy un mexicano más y hasta pronto”, señaló.

Ferrer conquistó el Abierto Mexicano en 2010, 2011, 2012 y 2015, igualando la marca del austriaco Thomas Muster (1993, 1994, 1995 y 1996) como los máximos ganadores del torneo.

El español de 36 años, quien actualmente se ubica en el lugar 145 de la ATP, alcanzó su mejor ranking el 8 de julio del 2013 cuando subió hasta el tercer lugar.

“Tú representas todo para mí y para todos los jugadores. Te deseamos lo mejor”, apuntó Zverev.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco