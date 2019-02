TENIS-Encontraré mi nivel óptimo con energía del público mexicano, dice Nadal

CIUDAD DE MÉXICO, 25 feb (Reuters) - El español Rafael Nadal, número dos del mundo, aseguró el lunes que la energía y el apoyo del público lo ayudarán a encontrar su mejor nivel cuando se presente en el Abierto Mexicano de Tenis.

Nadal, quien llegó el viernes al balneario de Acapulco, enfrentará el martes al alemán Mischa Zverev en la primera ronda del torneo que se disputa en canchas de superficie dura.

“Hoy es el primer día que he entrenado desde que he estado aquí, y estoy preparado para jugar mañana. Espero que la energía y el apoyo del público me ayuden a encontrar mi mejor desempeño y nivel”, dijo Nadal en rueda de prensa.

“Estoy feliz de volver a Acapulco y espero estar listo para mañana. Es un día para competir e ir agarrando confianza y por supuesto pasar ante Mischa, que es un jugador agresivo e incómodo con un juego atípico y muy duro”, agregó.

Nadal, que en el 2018 dejó el torneo mexicano horas antes de iniciar su participación debido a una lesión en el muslo, buscará conquistarlo por tercera vez tras los títulos ganados en 2005 y 2013.

“Intento cuidarme de la mejor manera posible, estoy pensando economizar en partidos y entrenamientos, intentando mejorar las cosas que me puedan ayudar a alargar lo máximo mi carrera. Llevamos desde 2005, y estamos en 2019 sin salir de los 10 primeros (de la ATP), eso quiere decir que las lesiones no me han dejado tantos meses sin poder competir”, señaló. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)