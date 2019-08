Nadal aplasta a Medvedev y retiene la corona en Montreal

Foto del domingo de Rafael Nadal celebrando tras superar a Daniil Medvedev para conquistar la Rogers Cup. Ago 11, 2019. Crédito obligatorio: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

(Reuters) - El tenista español Rafael Nadal, máximo preclasificado, vapuleó el domingo al ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-0 para ganar la Rogers Cup en Montreal por quinta vez en su carrera y lograr algo que no había podido hacer nunca: retener una corona en una superficie que no sea tierra batida.

Nadal, de 33 años, no tuvo ningún problema ante el ruso en el que fue el primer choque entre ambos. Medvedev no había cedido ningún set en el torneo pero el domingo no pudo hacer nada ante el español, que salvó un punto de quiebre en el primer juego y después se encaminó hacia la victoria.

“Él jugó muy bien toda la semana, así que fue importante que no sacara ventaja al inicio”, dijo Nadal tras el encuentro. “Creo que jugué un tenis muy sólido, sin dudas fue el mejor partido de la semana”.

Nadal quebró el saque de su rival en el cuarto juego para ponerse 3-1 y a partir de allí fue el dominador absoluto del encuentro, que duró 70 minutos.

Con su triunfo, Nadal sumó su corona 35 en Masters 1000. Pero el español dijo que no sabe si jugará esta semana en el Masters de Cincinnati. “No lo sé, lo hablaré con mi equipo”, señaló.

El domingo, Nadal sumó su tercer título del año tras ganar el Abierto de Italia y el de Francia, ambos en polvo de ladrillo.

Reporte de Gene Cherry en Raleigh, Carolina del Norte. Editado en español por Javier Leira