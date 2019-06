Nadal critica sistema para elegir los preclasificados en Wimbledon

Foto de archivo. El tenista español Rafael Nadal golpea la pelota durante su partido contra el suizo Roger Federer en semifinales del torneo de Roland Garros, París, Francia. 7 junio 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

LONDRES (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal criticó la fórmula para definir los preclasificados en Wimbledon, la cual podría dificultar sus posibilidades de lograr un tercer título en el césped londinense cuando el torneo comience el lunes.

A diferencia de los otros tres torneos de Grand Slam, Wimbledon no se rige por los rankings ATP y WTA, lo que significa que los jugadores pueden ser ubicados como cabezas de serie por el nivel que han mostrado previamente en el césped.

Wimbledon anunciará los cabezas de serie el miércoles, cuando es probable que el número dos del mundo, Nadal, sea ubicado como tercer preclasificado por detrás del campeón defensor, Novak Djokovic, y del ocho veces ganador del torneo Roger Federer, que actualmente es tercero en el ranking mundial.

“Wimbledon es el único torneo del año que hace lo que les parece con el ranking. Es un criterio. Sea como sea, siendo segundo o tercer cabeza de serie, tengo que jugar al mejor nivel para aspirar a las cosas que aspiro. Es mejor ser segundo que tercero, pero si ellos consideran que tengo que ser tercero lo aceptaré”, sostuvo Nadal.

“Lo único que no me parece bien es que solo sea Wimbledon el que lo haga. Si lo hicieran todos, me parecería adecuado o correcto”, añadió.

Nadal perdió en una épica semifinal ante Djokovic el año pasado en Wimbledon, pero en sus cinco apariciones anteriores nunca superó la cuarta ronda.

Si el 12 veces campeón del Abierto de Francia es el tercer preclasificado en Wimbledon, podría tener que vencer a Djokovic y Federer para sumar su primer título en el All England Club desde 2010.

Reporte de Martyn Herman. Editado en español por Rodrigo Charme