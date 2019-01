Espanha prende 83 pessoas, incluindo 28 tenistas, em investigação sobre apostas

Aberto do Catar de tênis REUTERS/Ibraheem Al Omari

MADRI (Reuters) - A Guarda Civil espanhola prendeu 83 pessoas, incluindo 28 tenistas profissionais, como parte de uma investigação sobre um esquema de manipulação de resultados liderado por cidadãos da Armênia, informou a agência policial da União Europeia, a Europol, nesta quinta-feira.

Policiais realizaram buscas em 11 casas e apreenderam 167 mil euros em espécie, além de uma arma de fogo, mais de 50 aparelhos eltrônicos, cartões de crédito, cinco veículos de luxo e documentos relacionados com o caso.

Também foram congeladas 42 contas bancárias, de acordo com a Europol.

Um dos jogadores presos participou do Aberto dos Estados Unidos do ano passado, de acordo com a polícia, mas a identidade dele não foi revelada.

