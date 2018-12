"Chino" Ríos busca invitación para challenger EEUU y ser campeón "más viejo" de la historia

Imagen de archivo del extenista Marcelo Ríos (al centro en una imagen) como espectador de un duelo entre Chile y Perú por Copa Davis en Santiago, mar 6, 2015. REUTERS/Ivan Alvarado

SANTIAGO (Reuters) - Marcelo Ríos, ex número uno del tenis mundial, dijo en una entrevista con un diario chileno que intentará jugar un torneo challenger en Estados Unidos a inicios del 2019 para convertirse en el campeón de más edad en ganar un título, en un inesperado regreso al profesionalismo a los 43 años.

El “Chino”, quien alcanzó la cima del tenis mundial en 1998 tras vencer a Andre Agassi en la final del Master de Miami, destacó en la entrevista con el diario La Tercera que no busca regresar al circuito ATP, y que esta vuelta al profesionalismo sería sólo para algunos torneos de menor nivel.

“Quiero tratar de ser el jugador más viejo en ganar un torneo”, dijo Ríos en la entrevista publicada el miércoles.

El croata Ivo Karlovic se convirtió en 2018 en el tenista de más edad en ganar un título al conquistar el Challenger de Calgary con 39 años y siete meses.

Ríos, el primer latinoamericano en ser número uno del mundo, dijo estar en conversaciones para disputar en enero un challenger en Ohio, pero que si esta opción no se concreta no buscará en el corto plazo un “wild card” para regresar a las canchas.

“Es una locura que se me ocurrió. Obviamente he pensado bien y con moderación. Por eso un challenger de 50 (mil dólares). Tampoco me voy a meter a jugar un ATP, porque sé que no estoy para eso. Es solo para sentirme todavía vivo”, sostuvo Ríos.

“Tengo que ser realista y no estoy para jugar tanto (...) Lo estoy haciendo porque vivo en Estados Unidos, me he sentido bien, he estado jugando bien y la gente en Twitter de repente me dice que vuelva”, agregó Ríos, quien también es miembro del equipo técnico de Chile en Copa Davis.

Ríos, quien se retiró hace 15 años, jugará el viernes en su país una exhibición el extenista ecuatoriano Nicolás Lapenti.

Escrito por Rodrigo Charme. Editado por Javier Leira