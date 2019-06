Thiem derrota Djokovic e repete final de 2018 contra Nadal

PARIS (Reuters) - O tenista austríaco Dominic Thiem eliminou neste sábado o sérvio Novak Djokovic nas semifinais de Roland Garros em uma dramática partida vencida por 3 sets a 2, com parciais de 6-2, 3-6, 7-5, 5-7 e 7-5, e vai disputar a segunda final seguida no saibro francês contra o espanhol Rafael Nadal.

Thiem, quarto cabeça de chave, estava liderando por 3 a 1 no terceiro set na sexta-feira, quando a semifinal foi interrompida pela chuva e depois surpreendentemente adiada para este sábado.

No retorno, Djokovic voltou melhor e quebrou o saque de Thiem, mas perdeu o seu serviço no 12º game e deu a vantagem para Thiem na semi.

Número um do mundo, Djokovic venceu o quarto set mas saiu atrás por 4 a 1 no último. Ele venceu um ponto para evitar o 5 a 1 e depois a chuva paralisou o jogo por mais uma hora.

Thiem então teve o seu serviço quebrado quando sacava no 5 a 3 para fechar a partida, tendo desperdiçado dois match points, mas teve uma outra chance quando Djokovic sacava no 5-6 e fechou a partida com um sublime winner de forehand.