Osaka se despide en primera ronda de Wimbledon

Foto del lunes de la japonesa Naomi Osaka reaccionando durante su derrota ante la kazaja Yulia Putintseva. Jul 1, 2019 REUTERS/Tony O'Brien

LONDRES (Reuters) - Las esperanzas de Naomi Osaka, número dos del mundo, de lograr su tercer título de Grand Slam fueron destrozadas el lunes en la cancha central de Wimbledon con una sorpresiva derrota en primera ronda ante la kazaja Yulia Putintseva por 7-6 (7-4) y 6-2.

La japonesa, ex número uno del mundo, no pudo encontrar nunca su mejor nivel en el césped del All England Club y selló su derrota tras una serie de errores no forzados en una hora y 36 minutos.

En otra sorpresa de la jornada, la checa Marketa Vondrousova, finalista del último Abierto de Francia, también fue eliminada en la primera ronda al caer por 6-4 y 6-4 ante la estadounidense Madison Brengle.

Mejor suerte que Vondrousova tuvo su compatriota Karolina Pliskova, tercera cabeza de serie, que se metió en la segunda ronda al vencer a la tenaz china Zhu Lin por 6-2 y 7-6 (7-4).

Pero pese al triunfo, Pliskova, quien ganó el sábado el torneo de Eastbourne al derrotar en la final a la actual campeona de Wimbledon Angelique Kerber, tuvo que superar momentos complicados en la cancha dos del All England Club contra una rival ubicada 98 lugares por debajo en el ranking.

“Mi sensación es que mi ‘timing’ no estuvo bien”, dijo Pliskova. “A veces pensaba que era un gran tiro, pero ella estaba allí (...) No sé si es tan buena o si la cancha es muy lenta”.

La última mujer en ganar en Eastbourne y Wimbledon en el mismo año fue la difunta checa Jana Novotna en 1998.

La checa se encontrará con la puertorriqueña Mónica Puig en la segunda ronda.

En otros partidos destacados del día, la rumana Simona Halep, séptima cabeza de serie, venció a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 6-4 y 7-5, mientras que la ucraniana Elina Svitolina, octava preclasificada, derrotó por 7-5 y 6-0 a la australiana Daria Gavrilova.

Reporte de Clare Lovell. Editado en español por Rodrigo Charme