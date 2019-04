Lesión a la cadera obliga a Halep a retirarse del Abierto de Stuttgart

Foto de archivo de Simona Halep en un partido el fin de semana de Rumania ante Francia por la Copa Federación. Abr 21, 2019 REUTERS/Charles Platiau

(Reuters) - La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo, se vio obligada a retirarse del Abierto de Stuttgart después de sufrir una lesión en la cadera el fin de semana mientras disputaba la Fed Cup.

Halep sufrió la lesión en las semifinales del torneo femenino por equipos, cuando derrotó el domingo a la francesa Caroline Garcia. La victoria fue en vano para Rumania, ya que Francia ganó la serie y avanzó a la final.

“Fue contra García en el primer set, cuando me caí”, dijo Halep a periodistas el martes sobre su lesión. “Sentí dolor en la cadera. Si no estoy al 100 por ciento, no quiero pisar la cancha”.

Halep ahora se centrará en los torneos en arcilla del próximo mes en Madrid y Roma para prepararse para su defensa del título en el Abierto de Francia.

Reporte de Rohith Nair en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme