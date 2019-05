Terremoto de 6,1 de magnitude atinge Panamá

(Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,1 foi registrado a 47 quilômetros ao noroeste da cidade costeira panamenha de David, neste domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto ocorreu perto da fronteira do Panamá com a Costa Rica a uma profundidade de cerca de 37 quilômetros, informou o USGS, que reduziu a magnitude do fenômeno ante os 6,2 informados anteriormente.

Bombeiros do Panamá disseram no Twitter que receberam relatos de moradores de diversas regiões no país sobre terra tremendo e pediram calma.

Não houve relatos imediatos de danos.

Por Lisa Shumaker