Elon Musk dice que el confinamiento es una medida "fascista"

29 abr (Reuters) - El fundador de Tesla Inc, Elon Musk, dijo el miércoles que las medidas de confinamiento para frenar el brote de coronavirus son “fascistas”, en una jornada en la que el fabricante de coches eléctricos publicó su tercer trimestre consecutivo de ganancias.

FOTO DE ARCHIVO: Un logo de Tesla en un modelo S es fotografiado dentro de un concesionario de Tesla en Nueva York, EEUU, 29 de abril de 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Sus comentarios eclipsaron un trimestre con unas cuentas exitosas que tomaron a muchos inversores por sorpresa, ya que las empresas competidoras se vieron afectadas por la caída de la demanda de los consumidores y los cierres forzosos de las fábricas.

El rentable trimestre de Tesla llega justo un día después de que su rival Ford Motor Co. anunciara una pérdida de 2.000 millones de dólares en el primer trimestre y pronosticara una pérdida de otros 5.000 millones de dólares en el trimestre actual cuando la pandemia de coronavirus golpee la demanda.

General Motors Co, por su parte, suspendió el lunes el pago de dividendos y la recompra de acciones y publicará sus resultados el 6 de mayo.

La evolución del negocio de Tesla en el trimestre actual y el resto del año será una prueba importante de la resistencia de la compañía. Si Tesla puede limitar sus pérdidas, o incluso continuar su racha de beneficios y superar a los fabricantes tradicionales, estará en una posición más fuerte para arrebatar ventas a unos rivales debilitados por la interrupción del coronavirus.

La mayor perturbación para Tesla ha sido el cierre decretado por el Gobierno de su fábrica en Fremont, California, que está inactiva desde el 24 de marzo con pedidos de coches hasta al menos el 31 de mayo.

En una conferencia telefónica el miércoles, Musk dijo que no sabía cuándo podría reanudar Tesla la producción en California y calificó de “serio riesgo” para el negocio la orden estatal de quedarse en casa.

“Decir que no pueden salir de su casa y que serán arrestados si lo hacen, esto es fascista. Esto no es democrático, esto no es libertad. ¡Devuélvele a la gente su maldita libertad!”

Musk tuiteó el 6 de marzo que “el pánico por el coronavirus es tonto” pero luego ofreció suministrar respiradores artificiales gratis a los hospitales.

Tesla dijo en enero que esperaba un flujo de caja trimestral positivo y un ingreso neto positivo en el futuro. La compañía no cambió su previsión de entregar medio millón de vehículos para finales de 2020.

Información de Akanksha Rana en Bengaluru and Tina Bellon en Nueva York; traducido por Michael Susin