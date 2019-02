Panel de la UE aprueba medicamento para la migraña de Teva

Foto de archivo. Un edificio perteneciente a Teva Pharmaceutical Industries en Jerusalén, Israel. 8 de febrero de 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

(Reuters) - Teva Pharmaceutical Industries dijo el viernes que un panel de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó aprobar el tratamiento para la migraña Ajovy, un fármaco con el que la compañía ha contado para revivir su fortuna.

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) había aprobado en septiembre del año pasado el medicamento y la compañía dijo que esperaba “un lanzamiento muy fuerte” del tratamiento.

“Se espera una decisión final en el primer semestre de 2019”, dijo Teva.

Ajovy sufrió un revés en octubre cuando Express Scripts Holding Co, uno de los administradores de beneficios de medicamentos recetados más grandes de Estados Unidos, dijo que cubrirá los nuevos medicamentos contra la migraña de Eli Lilly y de Amgen Inc, pero no de Teva.

Si bien las aprobaciones finales dependen de la Comisión Europea, generalmente sigue las recomendaciones del Comité para Productor Médicos Humanos de la Unión Europea.

Reporte de Sangameswaran S en Bengaluru; Editado en español por Javier López de Lérida