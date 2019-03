Espanhola Aena vence disputa por aeroportos do Nordeste com lance de R$1,9 bi

Logo da espanhola Aena em tela no aeroporto Adolfo Suarez Barajas em Madrid, na Espanha 06/11/2014 REUTERS/Sergio Perez

SÃO PAULO (Reuters) - A espanhola Aena foi a grande vencedora do lote mais disputado do leilão de aeroportos nesta sexta-feira, o Nordeste, com um lance de 1,9 bilhão de reais para arrematar a concessão de seis aeroportos.

O consórcio Aeroeste, formado pela operadora de terminais de passageiros Socicam/Sinart, venceu a disputa pelo lote Centro-Oeste, com uma oferta de 40 milhões de reais. Já o lote Sudeste foi arrematado pela Zurich Airports Latin America, com um lance de 437 milhões de reais.

Por Aluisio Alves