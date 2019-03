Concessionária da CCR faz acordo de leniência de R$750 milhões

Praça de pedágio em rodovia brasileira 23/07/2016 REUTERS/Pawel Kopczynski

SÃO PAULO (Reuters) - A força-tarefa que coordenada a operação Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) firmou acordo de leniência com a Rodonorte, concessionária de rodovias do grupo CCR, em que a empresa se compromete a pagar 750 milhões de reais até 2021.

O acordo, segundo o MPF/PR, envolve “diversos atos de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados a contrato de concessão firmado entre o Estado do Paraná, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), o Ministério dos Transportes e a concessionária”.

“Dentre outros fatos, a Rodonorte reconheceu o pagamento de propinas para a obtenção de modificações contratuais benéficas à concessionária desde o ano 2000”, afirmou o MPF/PR.

A CCR afirmou em comunicado ao mercado que, do total do acordo, 350 milhões envolvem redução de 30 por cento no valor de pedágio de todas as praças de cobrança da concessionária por pelo menos 12 meses. Outros 365 milhões de reais são relativos a obras a serem realizadas pela empresa. A multa em si é de 35 milhões de reais.

As ações da CCR recuavam 2,7 por cento às 16h05, entre as maiores baixas do Ibovespa, que recuava 0,4 por cento. No pior momento, os papéis caíram 4,8 por cento.

A Polícia Federal cumpriu em setembro passado 19 mandados de prisão em um aprofundamento das investigações sobre esquema de corrupção em concessões de rodovias federais no Paraná envolvendo seis concessionárias, incluindo Econorte, Ecovia e Ecocataratas, do grupo Ecorodovias, cujas ações tinham queda de 2,9 por cento.

Por Alberto Alerigi Jr.