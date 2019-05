EUA aliviam restrições à Huawei; fundador dia que Washington subestima empresa chinesa

NOVA YORK/XANGAI (Reuters) - Os Estados Unidos aliviaram temporariamente as restrições comerciais à chinesa Huawei para minimizar os transtornos a seus clientes, medida que o fundador da maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo disse ter pouco significado porque ela já estava preparada para a ação dos EUA.

O Departamento do Comércio dos EUA proibiu a Huawei Technologies [HWT.UL] de comprar produtos norte-americanos na semana passada, dizendo que a empresa estava envolvida em atividades que apresentavam risco à segurança nacional dos EUA.

A decisão ocorreu em meio a uma crescente disputa sobre as práticas comerciais entre Pequim e Washington. Os dois países aumentaram as tarifas de importação sobre produtos um do outro nas últimas duas semanas, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a China havia quebrado compromissos anteriores feitos durante meses de negociações.

Na segunda-feira, o Departamento de Comércio concedeu à Huawei uma licença de compra de produtos dos EUA até 19 de agosto para manter as redes de telecomunicações existentes em atividade e fornecer atualizações de software para smartphones Huawei.

A empresa chinesa ainda está proibida de comprar hardware e software produzidos nos EUA para fabricar novos produtos sem licenças adicionais, que são difíceis de obter.

A medida tem o objetivo de dar às operadoras de telecomunicações que dependem de equipamentos da Huawei tempo para fazer outros planejamentos, disse o secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, em comunicado na segunda-feira.

“Em suma, esta licença permitirá que as operações continuem para os atuais usuários de telefones celulares da Huawei e redes rurais de banda larga”, disse Ross.

O fundador da Huawei, Ren Zhengfei, disse na terça-feira em uma série de entrevistas à mídia estatal chinesa que o alívio não tem muito significado para a fabricante de equipamentos de telecomunicação, pois empresa já estava se preparando para tal cenário.

“As ações do governo dos EUA no momento subestimam nossas capacidades”, disse Ren em entrevista à CCTV, de acordo com uma transcrição publicada pela emissora estatal chinesa.

A licença temporária sugere que mudanças na cadeia de suprimentos da Huawei podem ter consequências imediatas, de longo alcance e não intencionais para seus clientes.

O Departamento de Comércio informou que vai avaliar se prolonga o período de licença para além dos 90 dias.