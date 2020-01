Trump diz que ataques do Irã não deixaram vítimas, não quer mais usar a força

Presidente dos EUA, Donald Trump, faz pronunciamento na Casa Branca 08/01/2020 REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que nenhum norte-americano morreu nos ataques iranianos a bases militares que abrigavam tropas dos EUA no Iraque, e fez um apelo para que potências mundiais busquem um novo acordo nuclear com o Irã.

“Nenhum norte-americano ficou ferido no ataque da noite passada pelo regime iraniano. Não tivemos vítimas”, disse Trump em discurso na Casa Branca.

“O fato de que temos essas Forças Armadas e equipamentos fantásticos, no entanto, não significa que temos de usá-los. Não queremos usá-los. A força americana, tanto militar quanto econômica, é a melhor ferramenta de dissuasão”, disse.

Trump se aproximou, mas não chegou, a fazer uma ameaça direta de ação militar contra o Irã. Ele fez um apelo para que potências mundiais, incluindo Rússia e China, para abandonarem o acordo nuclear de 2015 com o Irã e trabalhar por um novo acordo.

“Temos todos de trabalharmos juntos na direção de fazer um acordo com o Irã que torne o mundo um lugar mais pacífico e mais seguro”, disse.

Forças iranianas dispararam mísseis em bases militares que abrigam tropas norte-americanas no Iraque na quarta-feira em retaliação pelo assassinato cometido pelos EUA de um general iraniano, aumentando as apostas nas tensões entre Teerã e Washington e gerando receios de uma guerra mais ampla no Oriente Médio.