Kim e Trump se encontram para cúpula em Hanói

Trump e Kim Jong Un em Hanói 27/2/2019 REUTERS/Leah Millis

HANÓI (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontraram em Hanói na quarta-feira para sua segunda cúpula, oito meses depois de se comprometerem a trabalhar para a desnuclearização da península coreana e estreitar os laços.

Kim e Trump apertaram as mãos diante de bandeiras enfileiradas de seus países no hotel Metropole, na capital vietnamita, Hanói. Eles têm uma conversa de 20 minutos prevista, seguida de um jantar com auxiliares.

Reportagem de Jack Kim