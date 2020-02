Avião se parte após pouso em Istambul e deixa 139 feridos

Bombeiros e membros da equipe de resgate perto de destroços de avião que caiu na Turquia 05/02/2020 REUTERS/Stringer

ISTAMBUL (Reuters) - Um avião que voava de Izmir para o aeroporto Sabiha Gokcen em Istambul derrapou na pista e se partiu nesta quarta-feira, deixando 139 pessoas feridas, disse o governador de Istambul.

Ali Yerlikaya disse que o avião transportava 177 passageiros e seis tripulantes vindo da província de Izmir, no oeste. Equipes de resgate levaram os feridos a 18 hospitais da região, disse ele, e a emissora de TV NTV informou que os dois pilotos ficaram gravemente feridos.

“O avião não conseguiu se manter na pista devido às más condições climáticas e derrapou por cerca de 50 a 60 metros”, disse Yerlikaya a repórteres no aeroporto, acrescentando que equipes de emergência estavam tentando resgatar o último passageiro ferido.

O avião, um Boeing 737-86J da Pegasus Airlines, se partiu em três pedaços depois do que Yerlikaya disse ser uma queda de cerca de 30 a 40 metros no final da pista molhada. As imagens mostravam o avião pousando e continuando em alta velocidade na pista.

Uma porta-voz da Pegasus Airlines disse em comunicado que o avião havia saído da pista e que os passageiros estavam sendo retirados, mas não divulgou mais detalhes.

A NTV informou que o avião tentou aterrissar com fortes ventos de cauda.

Imagens da TV turca mostraram que a fuselagem do avião, bem como uma área perto da cauda, haviam se partido. Os passageiros estavam sendo retirados do avião, que estava ao lado da pista.

Imagens anteriores mostraram que parte do exterior do avião pegou fogo.

Por Ali Kucukgocmen e Ezgi Erkoyun em Istambul, Tuvan Gumrukcu em Ancara