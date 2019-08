Grande Bazar é inundado em Istambul, assolado por fortes chuvas

ISTAMBUL (Reuters) - Fortes chuvas em Istambul neste sábado inundaram vários bairros, assim como o famoso Grande Bazar, e oficiais disseram que uma pessoa foi encontrada morta na cidade.

A chuva iniciou no começo do dia em partes de Istambul e se intensificou por volta do meio-dia.

Imagens de partes do Grande Bazar mostraram lojistas, com água até os tornozelos, tentando retirar a água das lojas e dos corredores. Também mostrou água caindo de um buraco na parede do bazar, assim como um poço aberto para drenar a inundação.

Um morador de rua foi encontrado morto na área de Unkapani, no lado europeu da cidade, devido à enchente, disse o porta-voz da prefeitura de Istambul, no Twitter.

Várias ruas da cidade turca, inclusive partes das ruas no litoral do distrito de Bakirkoy e uma seção de uma das principais avenidas da cidade, também ficaram sob água, disse o Centro de Coordenação de Desastre de Istambul.

Uma passagem subterrânea, com várias lojas no bairro de Eminonu, também foi inundada pelas chuvas, disse a entidade. Imagens da imprensa turca mostram centenas de livros e bens flutuando na água, enquanto lojistas, com água até a cintura, trabalham para limpar a área.