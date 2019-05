Candidato do Partido Democrático da Esquerda da Turquia se retira de votação em Istambul

ISTAMBUL (Reuters) - Um candidato da oposição turca anunciou no domingo que vai se retirar da disputa para prefeito de Istambul, em um movimento que deve ajudar o homem que foi declarado vencedor quando a votação foi inicialmente realizada em março.

“Eu desisti da candidatura à prefeitura em Istambul a partir de hoje”, disse o candidato a prefeito do Partido Democrático de Esquerda (DSP), Muammer Aydin, no Twitter.

A surpreendente vitória de Ekrem Imamoglu nas eleições municipais de março marcou a primeira vez em 25 anos que o AKP, do presidente Tayyip Erdogan, ou seus antecessores islâmicos não conseguiram conquistar o controle de Istambul.

Imamoglu, do Partido Republicano do Povo (CHP), foi declarado prefeito no mês passado, derrotando a ex-primeira ministra e candidata do Partido AKP, Binali Yildirim, depois de semanas disputando o resultado e uma recontagem parcial.

Erdogan e o AKP pediram que a eleição fosse cancelada, alegando irregularidades generalizadas. O órgão eleitoral da Turquia decidiu na segunda-feira passada que a votação para prefeito deveria ser refeita em 23 de junho.

Aydin, que descreveu a decisão do conselho como ilegal, atraiu mais de 30 mil votos quando a eleição foi realizada pela primeira vez em 31 de março. Imamoglu ganhou por uma margem de apenas 13 mil entre 10 milhões de eleitores.

Não está claro se os eleitores da DSP apoiarão Imamoglu na votação de junho, mas ambos os partidos têm bases eleitorais seculares. No entanto, vários pequenos partidos já sinalizaram que poderiam apoiá-lo em protesto contra a decisão de cancelar a eleição.

O DSP disse que não colocará um candidato substituto em junho, segundo a emissora NTV.