Turquia se diz pronta para agir contra Haftar se ataques na Líbia continuarem

Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, se encontra com o premiê da Líbia reconhecido internacionalmente, Fayez al-Sarraj, em Istambul 12/01/2020 Gabinete de Imprensa da Presidência/Divulgação via REUTERS

ANCARA (Reuters) - A Turquia não vai se se abster de “dar uma lição” em Khalifa Haftar se as forças comandadas por ele no leste da Líbia continuarem atacando o governo internacionalmente reconhecido do país, disse o presidente Tayyip Erdogan nesta terça-feira.

Erdogan disse que Haftar “fugiu” de Moscou depois das conversas de paz de segunda-feira entre ele e o chefe do governo sediado em Trípoli, Fayez al-Serraj, que não abriram caminho a um cessar-fogo para encerrar o conflito de nove meses.

“Se os ataques golpistas de Haftar contra o povo e o governo legítimo da Líbia continuarem, jamais nos absteremos de lhe dar a lição que ele merece”, disse Erdogan em um discurso a parlamentares de seu partido AK no Parlamento.

“É nossa tarefa proteger os nossos na Líbia”, acrescentou Erdogan, dizendo que a Turquia tem laços históricos profundos com o país do norte africano, e que Haftar teria dominado a nação inteira se Ancara não tivesse intervido.

O presidente turco disse que a Turquia se juntará a Alemanha, Reino Unido e Rússia em uma cúpula que a chanceler alemã, Angela Merkel, deve presidir em Berlim, no domingo, para debater a questão da Líbia, que está mergulhada no caos desde a deposição de Muammar Gaddafi de 2011.

Serraj assinou o acordo de cessar-fogo, mas Haftar deixou Moscou sem fazê-lo, disse o Ministério das Relações Exteriores russo nesta terça-feira, segundo citação da agência de notícias Tass.

Por Tuvan Gumrukcu e Ece Toksabay