Presidente da Turquia discute cessar-fogo na Líbia durante visita surpresa à Tunísia

Presidente da Turquia, Erdogan, encontra-se com o presidente da Tunísia, Saied. Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

ANCARA (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, fez uma visita surpresa à Tunísia nesta quarta-feira para discutir cooperação para um possível cessar-fogo na vizinha Líbia, onde Ancara apoia o governo reconhecido internacionalmente.

Erdogan, em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente tunisiano Kais Saied, também reafirmou a vontade de Ancara para enviar tropas à Líbia, se receber esse pedido.

A visita de Erdogan a Tunis aconteceu um mês depois de Turquia e Líbia assinarem dois acordos separados, um de fronteiras marítimas na parte leste do Mediterrâneo e outro de cooperação de segurança e militar.

A Turquia apoia o Governo do Acordo Nacional (GNA) de Fayez al-Serraj, que tem lidado com a ofensiva de meses das forças de Khalifa Haftar, no leste da Líbia.

Erdogan, o primeiro chefe de Estado a visitar Tunis desde a ampla vitória eleitoral de Saied em outubro, disse que os acontecimentos na Líbia estavam tendo efeitos negativos em países vizinhos, incluindo a Tunísia.

“Discutimos os possíveis passos que podemos tomar e oportunidades de cooperação com o objetivo de estabelecer um cessar-fogo na Líbia assim que possível e voltar ao processo político”, disse Erdogan.

No sistema político híbrido da Tunísia, o primeiro-ministro controla a maioria das áreas políticas, e o presidente lida com relações exteriores, defesa e segurança. O principal interesse de política externa da Tunísia tradicionalmente é manter laços fortes com seus dois vizinhos muito maiores, Argélia e Líbia.