"Game of Thrones" e "Fleabag" levam principais prêmios do Emmy

Phoebe Waller-Bridge posa com prêmios Emmy recebidos por “Fleabag” 22/09/2019 REUTERS/Monica Almeida

LOS ANGELES (Reuters) - O sucesso medieval “Game of Thrones” encerrou sua jornada com a conquista do quarto Emmy de melhor série dramática, enquanto a comédia britânica “Fleabag” foi a vencedora na categoria de melhor comédia na premiação realizada na noite de domingo.

Billy Porter, estrela da série LGBTQ+ “Pose”, se tornou o primeiro homem assumidamente homossexual a receber um Emmy como melhor ator dramático, enquanto a novata Jodie Comer levou o prêmio de melhor atriz em série dramática por sua protagonista Villanelle, a assassina psicopata do drama da BBC America “Killing Eve”.

“Estou tão emocionado de ter vivido o suficiente para passar por esse dia”, disse Porter, de 50 anos, coroando um ano de destaque em que recebeu elogios no tapete vermelho do Oscar e do Met Gala por suas roupas sem marcação de gênero.

O Emmy é a honraria mais alta de Hollywood para a televisão, e a noite foi de Phoebe Waller-Bridge, a estrela e criadora da série “Fleabag”, do Amazon Studios, que também é responsável por “Killing Eve”.

Waller-Bridge levou o prêmio de melhor atriz em série de comédia, superando nomes como Julia Louis-Dreyfus, atriz de “Veep” ganhadora por seis anos, e a vencedora do ano passado, a atriz Rachel Brosnahan, de “The Marvelous Mrs. Maisel”. Waller-Bridge também levou um Emmy por melhor roteiro em comédia.

“Isso está ficando ridículo”, disse Waller-Bridge durante um de seus discursos. “É realmente maravilhoso saber, e garantir, que uma mulher obscena, pervertida, irritada e confusa pode chegar ao Emmy”.

Série mais premiada da história do Emmy, com 38 vitórias, “Game of Thrones” chegou no domingo como uma das favoritas, apesar da opinião controversa dos fãs sobre o desfecho do enredo.

O sucesso medieval da HBO levou 12 prêmios na noite, seguido pelo drama sobre o acidente nuclear soviético “Chernobyl” com 10 e “The Marvelous Mrs. Maisel” com 8, incluindo melhor ator e atriz coadjuvante para Tony Shalhoub e Alex Borstein.