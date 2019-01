Jon Snow, e a morte, assumem papel central em novo trailer de Game of Thrones

Trono de Ferro de Game of Thrones em exibição em Belfast 24/06/2014 REUTERS/Phil Noble

LONDRES (Reuters) - A última temporada de Game of Thrones está chegando, e é tudo sobre Jon Snow — e, para mudar um pouco, ela traz o presságio de novas mortes.

Ou, pelo menos, é essa a impressão que a HBO escolheu passar no trailer de Game of Thrones lançado no horário nobre da televisão da noite de domingo.

O vídeo de 1 minuto e 28 segundos abre caminho para a oitava e última temporada da série de fantasia, que estreia no dia 14 de abril.

A cena acontece nas criptas embaixo de Winterfell, onde se escuta as vozes dos falecidos Ned e Catelyn Stark falando sobre Jon à medida que ele passa por suas estátuas.

Jon é acompanhado por Sansa e Arya Stark e, à medida que os três sobreviventes do clã central da série caminham pela cripta da família, eles chegam a um conjunto de três estátuas representando... eles mesmos.

Reportagem de John Stonestreet