“The Americans” e “O Método Kominsky” levam principais prêmios de TV do Globo de Ouro

LOS ANGELES (Reuters) - A temporada final da série sobre a Guerra Fria “The Americans”, da FX, e a nova comédia da Netflix “O Método Kominsky” conquistaram os principais prêmios das categorias de televisão da premiação Globo de Ouro, no domingo.

Elenco e equipe de "The Americans" posam com estatueta do Globo de Ouro 06/01/2019 REUTERS/Mario Anzuoni

A FX, unidade da 21st Century Fox, também levou a estatueta de melhor série limitada para TV com “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”. A Netflix e a FX terminaram a noite com três prêmios cada em categorias de televisão.

Integrantes da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que concede os Globos de Ouro, distribuíram o restante das estatuetas de TV para canais de televisão a cabo e plataformas de streaming, à medida que a indústria enfrenta forte concorrência.

Praticamente 500 séries foram lançadas na televisão norte-americana em 2018, de acordo com levantamento da FX publicado em dezembro.

Michael Douglas, conhecido por papéis dramáticos em filmes como “Wall Street - Poder e Cobiça”, conquistou o prêmio de melhor ator de TV em comédia por sua interpretação de um treinador de atores em “O Método Kominsky”, seu primeiro papel para um serviço de streaming. A série foi lançada pela Netflix em novembro e também levou a estatueta de melhor série de comédia ou musical.

“Eu adoro desafios nesse ponto da minha carreira”, disse Douglas a repórteres nos bastidores do evento. “Eu acho que a comédia é muito mais difícil que o drama. Isso realmente significou muito para mim”.

A Netflix também conquistou dois prêmios em categorias de filmes, com a produção em preto e branco “Roma”, em espanhol. O pioneiro do streaming terminou a noite com cinco estatuetas, mais do que qualquer outra distribuidora.

O produtor de “The Americans”, Joe Weisberg, agradeceu a executivos da FX e da Fox por apoiarem sua série, que se passa na década de 1980 e que acaba de transmitir sua sexta e última temporada, levando para casa a estatueta de melhor série de drama.

A série é protagonizada por Keri Russell and Matthew Rhys, dois espiões soviéticos em um casamento arranjado enviados por seus chefes para os subúrbios de Washington.

“Vocês protegeram e amaram essa série e nós amamos vocês”, disse Weisberg.

Para séries ainda em andamento, os prêmios podem ser usados como marketing para atrair novos espectadores.

A Amazon levou dois prêmios, incluindo o de melhor atriz de TV em comédia para Rachel Brosnahan em “The Marvelous Mrs. Maisel”, sobre uma dona de casa da década de 1950 que se torna uma comediante.

A apresentadora do Globo de Ouro Sandra Oh ganhou o prêmio de melhor atriz de série de drama por seu papel no suspense “Killing Eve”, a única estatueta conquistada pelo canal BBC America, uma joint venture entre a BBC Studios, do Reino Unido, e o canal AMC.

O canal HBO, da AT&T e a rede Showtime, da CBS Corp, também conquistaram um Globo de Ouro cada.