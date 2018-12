SAIBA MAIS-Principais indicações para o Globo de Ouro de 2019

LOS ANGELES (Reuters) - Indicações para a premiação do Globo de Ouro de 2019, que homenageia talentos de filmes e séries, foram anunciadas nesta quinta-feira.

Estatuetas do Globo de Ouro 06/01/2009 REUTERS/Fred Prouser

A cerimônia, organizado pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, será apresentada pela atriz canadense Sandra Oh e o comediante norte-americano Andy Samberg e será realizada em Beverly Hills, Califórnia, no dia 6 de janeiro.

Abaixo, veja lista com os principais indicados nas categorias de filmes da premiação.

MELHOR FILME - DRAMA

“Nasce uma Estrela”

“Bohemian Rhapsody”

“Se a Rua Beale Falasse”

“Pantera Negra”

“Infiltrado na Klan”

MELHOR FILME - COMÉDIA OU MUSICAL

“O Retorno de Mary Poppins”

“Podres de Ricos”

“A Favorita”

“Green Book - O Guia”

“Vice”

MELHOR ATOR - DRAMA

Bradley Cooper - “Nasce uma Estrela”

Rami Malek - “Bohemian Rhapsody”

Willem Dafoe - “No Portal da Eternidade”

John David Washington - “Infiltrado na Klan”

Lucas Hedges - “Boy Erased: Uma Verdade Anulada”

MELHOR ATRIZ - DRAMA

Lady Gaga - “Nasce uma Estrela”

Glenn Close - “A Esposa”

Melissa McCarthy - “Poderia Me Perdoar?”

Nicole Kidman - “O Peso do Passado”

Rosamund Pike - “A Private War”

MELHOR ATOR - COMÉDIA OU MUSICAL

Christian Bale - “Vice”

Lin-Manuel Miranda - “O Retorno de Mary Poppins”

Viggo Mortensen - “Green Book - O Guia”

Robert Redford - “The Old Man and the Gun”

John C. Reilly - “Stan & Ollie”

MELHOR ATRIZ - COMÉDIA OU MUSICAL

Emily Blunt - “O Retorno de Mary Poppins”

Olivia Colman - “A Favorita”

Constance Wu - “Podres de Ricos”

Elsie Fisher - “Eighth Grade”

Charlize Theron - “Tully”

Reportagem de Patricia Reaney