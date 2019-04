Personagens favoritos dos fãs encaram a morte em próximo episódio de "Game of Thrones"

(Reuters) - O episódio de domingo de “Game of Thrones” deve conter mortes, e muitas.

Fãs aguardam chegada de convidados para pré-estreia de Game of Thrones em Londres 18/03/2015 REUTERS/Toby Melville

A série de sucesso da HBO, adaptação dos livros da saga “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R. R. Martin, está se aproximando do fim, com apenas quatro episódios restantes na oitava e última temporada.

Junto ao fim, espera-se a resolução do conflito-chave da série: uma disputa entre aqueles que vivem na sociedade medieval e um exército liderado pelo Rei da Noite, uma criatura humanóide de olhos azuis, vindo de gélidos desertos no extremo norte, que tem a capacidade de ressuscitar e controlar os mortos.

Mortes chocantes e inesperadas foram o cartão de visita de “Game of Thrones” durante muitas temporadas, a começar pelo desaparecimento de seu personagem principal, Eddard Stark, senhor do castelo do fictício reino de Winterfell. Ele foi interpretado por Sean Bean, o astro de “O Senhor dos Anéis”, que participou ativamente do marketing da série quando estreou em 2011.

Diversas outras personagens tiveram desfechos inesperados nas temporadas posteriores, muitas vezes de forma repulsiva, como o “Casamento Vermelho” da terceira temporada, que mostrou o massacre da esposa e do filho de Eddard Stark e de numerosos aliados, no que deveria ser uma celebração. Um dos protagonistas, Jon Snow foi esfaqueado até a morte no final da quinta temporada, mas trazido de volta à vida na sexta temporada em um dos momentos mais comentados da série.

Mas a regularidade de mortes que mantinham os fãs inquietos diminuiu ao longo dos temporadas mais recentes, e a maioria dos personagens centrais sobreviveu.

É possível que isso mude no episódio do próximo domingo, o terceiro da atual temporada. Em sites relacionados à série, fãs especulam quem vai morrer nesta semana.

“Vai ser um banho de sangue, mas vamos amar. Esse é um dos motivos pelos quais amamos assistir a ‘Game of Thrones’”, disse Susan Miller, editora-chefe do Watchers on the Wall, um dos blogs mais conhecidos sobre a série.

A maior parte do episódio anterior se concentrou nos personagens remanescentes reunidos na casa dos Stark em Winterfell, contemplando sua existência antes de um ataque iminente pelo exército do Rei da Noite.

O episódio deste domingo terá mais de 80 minutos, fazendo-o um dos mais longos da série.