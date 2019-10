HBO descarta série de prequels de Game of Thrones, diz mídia de Hollywood

01/0/2012. REUTERS/Fred Prouser

LOS ANGELES (Reuters) - A série de televisão com eventos que se passam antes de “Game of Thrones”, estrelada por Naomi Watts, foi abandonada pelo canal a cabo HBO, informou a mídia de Hollywood nesta terça-feira.

Prazo, Entertainment Weekly e Variety citaram todas as fontes dizendo que a HBO decidiu não seguir em frente com a série co-criada pelo autor George R.R. Martin. A HBO se recusou a comentar as notícias.

Um piloto, ou primeiro episódio, para o programa, foi filmado na Irlanda do Norte no início deste ano. A história se passa milhares de anos antes dos eventos cobertos pela fantasia medieval “Game of Thrones”.

Prazo disse que a produtora executiva Jane Goldman estava enviando um email para o elenco e a equipe para dizer que o projeto não estava sendo escolhido pela HBO. A Variety and Entertainment Weekly disse que confirmou as notícias com fontes do setor. O motivo da decisão não ficou claro.

Casey Bloys, presidente de programação da HBO, havia dito a repórteres em julho, depois que as filmagens terminaram no episódio piloto, que ele estava satisfeito com o que viu.

“Parece realmente bom. O elenco foi incrível”, disse Bloys em um evento da Television Critics Association em Beverly Hills.

A temporada final de “Game of Thrones” ganhou 12 prêmios Emmy, incluindo o prêmio de melhor série dramática, em setembro.

O piloto do prequel foi um dos vários projetos relacionados a “Game of Thrones” que foram desenvolvidos na HBO antes do final da série.

Por Jill Serjeant