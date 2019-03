“Cem Anos de Solidão” chegará ao Netflix como série em espanhol

Livros de Gabriel García Márquez em Feira Internacional do Livro de Bogotá 22/04/2015 REUTERS/Jose Miguel Gomez

LOS ANGELES (Reuters) - O celebrado romance “Cem Anos de Solidão” de Gabriel García Márquez chegará às telas pela primeira vez em uma série em espanhol do Netflix, informou o serviço de streaming nesta quarta-feira.

O conto familiar multigeracional, publicado em 1967, é amplamente considerado como um dos romances mais influentes do século 20 e um dos primeiros exemplos do realismo mágico adotado por outros autores da América Latina.

Os dois filhos de García Márquez serão produtores executivos da série, que será filmada principalmente na Colômbia, país natal do autor.

Eles disseram em comunicado que o escritor vencedor do prêmio Nobel, que morreu em 2014, relutou por anos a vender os direitos do livro “porque acreditava que isso não poderia ser feito sob as limitações de tempo de um longa-metragem, ou que produzi-lo em uma língua diferente do espanhol não faria justiça a ele”.

Entretanto, considerando o que tem sido chamado de nova era de ouro da televisão “e a aceitação por audiências mundiais de programas em línguas estrangeiras, o momento não poderia ser melhor para levar uma adaptação ao extraordinário público global que o Netflix oferece”.

O anúncio segue o lançamento do aclamado filme em preto e branco do Netflix “Roma”, que foi filmado em espanhol e no idioma indígena mixtec e que ganhou três estatuetas do Oscar no mês passado.

Reportagem de Jill Serjeant