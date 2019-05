Uber colocará acciones en un contexto sombrío para el mercado

Imagen de archivo del logo de Uber en un teléfono móvil en Londres, Inglaterra, Septiembre 14, 2018. REUTERS/Hannah Mckay/

NUEVA YORK, 9 mayo (Reuters) - La oferta pública inicial de Uber Technologies Inc del jueves, la más destacada desde la de Facebook Inc hace siete años, se realizará en un contexto de mercados financieros agitados y cuando el precio de las acciones de su rival estadounidense Lyft Inc se desploman.

Uber quiere evitar que se repita lo que le sucedió a las acciones de Lyft, que cotizaron con fuerza tras la OPI de fines de marzo pero han caído desde entonces.

Las acciones de Lyft retrocedieron casi un 11 por ciento el miércoles a un mínimo histórico de 52,91 dólares, muy por debajo del precio de la oferta pública inicial de 72 dólares, luego de que la empresa reportó una pérdida trimestral de 1.100 millones de dólares.

Uber, la plataforma de transporte de pasajeros más grande del mundo, apunta a una valoración de entre 80.500 millones y 91.500 millones de dólares en la OPI, un tercio menos que lo que se esperaba el año pasado, una señal más del enfoque más cauto a raíz de los problemas de Lyft.

