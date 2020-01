Presidente da Ucrânia pede que culpados por queda de avião no Irã sejam responsabilizados

KIEV (Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste sábado que o reconhecimento do Irã de que abateu um avião de passageiros ucraniano foi um passo na direção certa, mas cobrou que os responsáveis sejam responsabilizados.

“Em insisto na conclusão imediata da identificação dos corpos e em seu retorno à Ucrânia”, escreveu Zelenskiy no Twitter, depois de falar com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, por telefone.

“Os culpados devem ser responsabilizados”, acrescentou.

O Irã afirmou neste sábado que suas Forças Armadas derrubaram um avião ucraniano, matando todas as 176 pessoas a bordo, em um “erro desastroso”, dizendo que as defesas aéreas do país foram disparadas por engano durante um período de alerta após um ataque iraniano contra alvos norte-americanos no Iraque.

Reportagem de Matthias Williams e Natalia Zinets