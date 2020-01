Ucrânia vai pressionar por caixa-preta de avião durante visita de ministro iraniano

Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadym Prystaiko, em Cingapura 13/01/2020 REUTERS/Aradhana Aravindan

KIEV (Reuters) - A Ucrânia vai pressionar o Irã para que entregue as caixas-pretas do avião de uma companhia aérea ucraniana, abatido por engano por mísseis iranianos, durante uma reunião com uma delegação iraniana que visitará o país nesta segunda-feira, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Vadym Prystaiko, a jornalistas.

A Ucrânia entregará a mensagem ao ministro das Estradas e do Desenvolvimento Urbano do Irã, Mohammad Eslami, de que a entrega das caixas-pretas mostrará que Teerã quer uma investigação sem viés da queda da aeronave, disse Prystaiko.

“A principal tarefa dele é pedir desculpas e reconhecer o que aconteceu. Esperamos que ele possa ir pouco além do que apenas discussões políticas e discutir problemas práticos. Entre eles, particularmente, está a entrega das caixas-pretas”, disse o ministro ucraniano.

O Irã disse no domingo que está tentando analisar as caixas-pretas da aeronave, abatida por suas Forças Armadas neste mês, negando um relato de que as entregaria para a Ucrânia. Todas as 176 pessoas a bordo morreram.

“Primeiro eles disseram que as entregariam, então a mesma pessoa declarou que não as entregaria. Isso cria um mal-entendido na Ucrânia e começamos a nos perguntar: elas serão ou não entregues?”

Muitos dos mortos eram iranianos com dupla nacionalidade, mas o Irã não reconhece a dupla nacionalidade e disse nesta segunda que trataria as vítimas como cidadãos iranianos.