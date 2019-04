Candidatos à Presidência da Ucrânia trocam insultos em debate final

KIEV (Reuters) - Os dois homens que disputam a Presidência da Ucrânia trocaram insultos e acusações em um áspero debate final, nesta sexta-feira, em frente a milhares de apoiadores antes de uma decisiva votação de segundo turno no fim de semana.

O debate, realizado em um grande estádio de futebol, foi uma das últimas oportunidades para o atual presidente Petro Poroshenko tentar superar uma significativa liderança, segundo pesquisas de opinião, da qual desfruta seu adversário, Volodymyr Zelenskiy, um comediante sem nenhuma experiência política

anterior.

O evento foi superficial em tratar de políticas e profundo em encenações, com apoiadores torcendo e vaiando e gritando “Vergonha” e “Vá embora”, em uma atmosfera de gladiadores.

Em um raro momento em que deixaram de apontar dedos, os dois homens brevemente se ajoelharam no palco em certo ponto para honrar a memória de soldados ucranianos mortos na latente guerra de cinco anos do país com separatistas apoiados pela Rússia.

Zelenskiy, que interpreta um presidente ficcional em uma série de TV, tentou pintar Poroshenko como um rico líder sem tato que supervisionou práticas de corrupção e fracassou em encerrar a guerra.

Em frente a uma bandeira ucraniana, e rodeado de veteranos de guerra, Poroshenko tentou mostrar Zelenskiy como um inapto que evadiu uma convocação militar e que seria incapaz de defender o país contra o presidente russo, Vladimir Putin.

Por Polina Ivanova, Pavel Polityuk e Natalia Zinets