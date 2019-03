Comissão Europeia se opõe à extensão do Brexit para 30 de junho, mostra documento

Cartaz anti-Brexit do lado de fora do prédio do Parlamento britânico, em Londres 18/03/2019 REUTERS/Toby Melville

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia se opôs a estender a permanência do Reino Unido na União Europeia até 30 de junho, como propôs a primeira-ministra britânica, Theresa May, nesta quarta-feira, segundo um documento da UE visto pela Reuters.

Em uma nota sobre o Brexit revisada pela Comissão em sua reunião semanal nesta quarta-feira, as autoridades afirmaram que o encontro entre os demais líderes da UE e May em cúpula na quinta-feira enfrenta uma escolha “binária” entre uma curta extensão do Brexit para antes de 23 de maio ou um adiamento mais longo, até ao menos o final de 2019, com o Reino Unido obrigado a realizar uma eleição em 23 de maio para o Parlamento Europeu.

“Qualquer extensão oferecida ao Reino Unido deve durar até 23 de maio de 2019 ou ser significativamente mais longa e demandar eleições europeias”, disse o documento. “Essa é a única forma de proteger o funcionamento das instituições da UE e a sua capacidade de tomar decisões.”

Estados da UE que deveriam receber cadeiras legislativas a mais após o Brexit precisariam tomar conhecimento até meados de abril se não teriam mais acesso às vagas devido à permanência do Reino Unido.

A nota também dizia que, em qualquer permanência prorrogada, o Reino Unido deveria, “em espírito de lealdade”, comprometer-se com a “abstenção construtiva” em questões fundamentais, como o orçamento de longo prazo da UE e o preenchimento dos cargos da UE após as eleições de May.