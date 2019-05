Líderes da UE se comprometem a combater mudanças climáticas e defender regras comerciais

Líderes da UE posam para foto em Sibiu, na Romênia 09/05/2019 REUTERS/Francois Lenoir

SIBIU, Romênia (Reuters) - Líderes da União Europeia se comprometeram nesta quinta-feira a manter em suas prioridades futuras a proteção à democracia e ao Estado de direito, o combate às mudanças climáticas e a defesa do comércio internacional baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em um comunicado conjunto, líderes dos 27 países que permanecerão na UE após a saída do Reino Unido disseram que vão ficar unidos, mostrar solidariedade em tempos de necessidade e falar com uma só voz.

“Nós vamos continuar a proteger nosso modo de vida, democracia e o Estado de direito”, disse o grupo no comunicado, à medida que o bloco passa por dificuldades para solucionar questões relacionadas ao Estado de direito na Polônia, na Hungria e na Romênia.

“Nós vamos continuar trabalhando com nossos parceiros ao redor do mundo para manter e desenvolver a ordem internacional baseada em regras, para aproveitar ao máximo as novas oportunidades comerciais e lidar conjuntamente com questões globais, como preservar nosso meio ambiente e combater as mudanças climáticas”.

Reportagem de Gabriela Baczynska