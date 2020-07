Líderes UE cierran sin acuerdo segundo día de reuniones por rescate COVID-19, retomarán el domingo

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, la canciller alemana, Angela Merkel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión al margen de la primera cumbre cara a cara de la Unión Europea desde el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Bruselas, Bélgica, 18 de julio de 2020. Francisco Seco/Pool vía REUTERS Dutch Prime Minister Mark Rutte, German Chancellor Angela Merkel, European Commission President Ursula von der Leyen and French President Emmanuel Macron during a meeting on the sidelines of the first face-to-face EU summit since the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium July 18, 2020. Francisco Seco/Pool via REUTERS