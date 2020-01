La UE planea reforzar sus normas antimonopolio e incentivar el cruce de datos

BRUSELAS, 25 ene (Reuters) - La UE planea adoptar normas antimonopolio más proteccionistas y animar a las empresas a compartir datos como parte de una revisión de su política industrial destinada a dar a las firmas europeas una mayor ventaja en los mercados mundiales, según un documento de estrategia al que ha tenido acceso Reuters.

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, el 10 de abril de 2019. REUTERS/Yves Herman

Elaborado por la Comisión Europea, la estrategia, que se espera sea dada a conocer en marzo, también incluye un uso más severo de los instrumentos de defensa comercial contra las empresas que se considera que obtienen benefician ilegítimos de los subvenciones extranjeras.

“Nuestra visión no persigue proteger a los sectores no competitivas ni fomentar políticas proteccionistas. (...) Al mismo tiempo, la UE no puede ser complaciente con los terceros países o las empresas que socavan la competencia justa del mercado único en los mercados mundiales”, dice el documento.

“Esta estrategia fija los contornos de una nueva y enérgica política industrial que permitirá a la UE seguir siendo una potencia económica mundial”, añadió.

Numerosos países y empresas de la UE han pedido a Bruselas que adopte una política industrial más ambiciosa y estratégica, quejándose de que terceras partes pueden beneficiarse del mercado abierto de Europa sin estar sujetos a las mismas reglas.

Este argumento fue utilizado por el grupo alemán Siemens y su rival francés Alstom en su fallido intento del año pasado por lograr la aprobación de la UE en materia de políticas antimonopolio para crear un líder europeo del ferrocarril.

Según el nuevo proyecto, la Comisión evaluará y revisará las normas sobre competencia de la UE para asegurarse de que se adecuan a su propósito y que contribuyen al sostenimiento de una industria europea fuerte en los mercados domésticos y en los de todo el mundo.

A la luz de la creciente pujanza económica de los datos, la nueva política prevé el establecimiento de un marco legal para facilitar el uso, el acceso y el intercambio de datos en un esfuerzo por conseguir que las empresas adopten la inteligencia artificial y la tecnología de cadenas de bloque o tecnología “blockchain”.

También promoverá más “Proyectos Importantes de Interés Común Europeo” (IPCEI, por sus siglas en inglés), basándose en el éxito de un proyecto de baterías de 8.000 millones de euros en el que participaron siete países de la UE y 17 empresas europeas que fue aprobado el año pasado.

Se prevén alianzas de este tipo en torno a tecnologías limpias de hidrógeno e industrias de bajas emisiones de carbono, así como en microelectrónica, según consta en el documento consultado por Reuters.

La UE advierte en su nueva estrategia a los gobiernos extranjeros contra el apoyo injusto de sus empresas, al tiempo que restringe el acceso a sus mercados, mostrando a este efecto su disposición a utilizar las herramientas existentes o crear otras nuevas si es necesario, así como de reforzar los controles aduaneros.

“La UE pondrá en marcha todas las herramientas pertinentes, incluyendo la elaboración de normas, estándares, instrumentos financieros internacionales, acuerdos comerciales, contratación pública y derechos de propiedad intelectual para aprovechar sus fortalezas y ventajas”, dice el documento.

