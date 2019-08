Juncker, da Comissão Europeia, interrompe férias para passar por cirurgia urgente

BRUXELAS (Reuters) - O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que está de saída do cargo, interrompeu suas férias para passar por uma cirurgia urgente, afirmou sua equipe de imprensa, em um comunicado, neste sábado.

“Jean-Claude Juncker precisou interromper suas férias na Áustria por razões médicas. Ele foi levado de volta a Luxemburgo, onde passará por uma urgente colecistectomia (remoção cirúrgica da vesícula biliar)”, disse a equipe, sobre o que normalmente é um procedimento médico de rotina.

Juncker, ex-primeiro-ministro de Luxemburgo, cuja saúde foi alvo de muita especulação entre políticos da União Europeia, analistas e imprensa por anos, deve renunciar da Comissão em 31 de outubro.

Ele será substituído pela conservadora alemã Ursula von der Leyen, a primeira mulher a liderar a instituição que propõe as leis da União Europeia, policia as economias de todos os membros do bloco e negocia acordos comerciais ao redor do mundo.

Por Gabriela Baczynska