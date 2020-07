Líderes do Mercosul tentam fechar acordo com a UE, apesar de resistência de Macron

ASSUNÇÃO (Reuters) - Ministros do Mercosul relataram avanços no texto final de um acordo comercial com a União Europeia na véspera de uma cúpula ofuscada pelos comentários mais recentes do presidente francês, Emmanuel Macron, contra o pacto.

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante reunião do Mercosul em Bento Gonçalves 04/12/2019 REUTERS/Diego Vara

Líderes do bloco comercial sul-americano realizarão uma cúpula virtual nesta quinta-feira, e se espera que debatam a pandemia de Covid-19 e acordos comerciais com Canadá, Cingapura e Coreia do Sul, além de começarem a estudar reajustes em suas tarifas externas comuns.

Mas o tópico mais premente será a conclusão do acordo de livre comércio com a UE, que exigiu duas décadas de negociação e foi acertado em princípio no ano passado.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, disse às suas contrapartes que a blindagem legal de um documento que delineia o acordo está quase concluída, graças à “cooperação e flexibilidade” para se superar as diferenças finais.

O chanceler disse esperar que os coordenadores do bloco sul-americano possam concluir os textos e anexos com os negociadores europeus após o verão no hemisfério norte, para que então o acordo esteja pronto para ser assinado.

Na segunda-feira, falando em Paris a um grupo de cidadãos franceses que propunham maneiras de diminuir as emissões de gases de efeito estufa, Macron disse que concorda que a França não deveria assinar nenhum acordo com países que não cumprem o Acordo de Paris contra a mudança climática.

“Compartilho sua proposta, e é por isso que, quanto ao Mercosul, interrompi totalmente as negociações”, disse.

No ano passado, Macron disse que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil se o presidente Jair Bolsonaro retirar seu país do pacto de Paris, ameaçando uma reviravolta nas tratativas entre UE e Mercosul.

Bolsonaro recuou, mas ambientalistas da Europa pressionaram pela rejeição do acordo comercial mesmo assim, citando a incapacidade do governo brasileiro de deter o desmatamento da Amazônia.

A eleição do presidente peronista Alberto Fernández na Argentina no ano passado também criou dúvidas sobre o acordo da UE com o Mercosul, o quarto maior bloco comercial do mundo. Fernández disse que quer renegociar partes do acordo proposto.

Mas o chanceler argentino, Felipe Solá, disse na quarta-feira que seu país não obstruiria o avanço do acordo com a UE, embora este dê aos seus agricultores menos acesso aos mercados do que a Rodada Uruguaia de 1993.