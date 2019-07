Bandeira do Reino Unido na Letônia 03/05/2019 REUTERS/Ints Kalnins

(Corrige para esclarecer que Johnson deve assumir como primeiro-ministro na quarta-feira, não segunda)

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia está pronta para estabelecer relações de trabalho com “qualquer primeiro-ministro do Reino Unido”, disse uma porta-voz nesta segunda-feira, ao passo que espera-se que Boris Johnson assuma o cargo no lugar de Theresa May em Londres na quarta-feira.

Reportagem de Gabriela Baczynska