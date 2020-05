DATOS CLAVE-Francia y Alemania proponen subvenciones de 500.000 mlns euros para la recuperación post-COVID

BRUSELAS (Reuters) - Francia y Alemania han propuesto un fondo de 500.000 millones de euros para conceder subvenciones a los países y sectores de la Unión Europea más afectados por el nuevo coronavirus, con el objetivo de ayudarles a recuperarse sin asumir una montaña de deuda nueva.

FOTO DE ARCHIVO. La canciller alemana, Angela Merkel, celebra una videoconferencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Berlín, Alemania. 18 de mayo de 2020. Kay Nietfeld/Pool vía REUTERS.

El acuerdo no significa que la propuesta vaya a ser plenamente aceptada por los 27 miembros de la UE, pero es probable que sus principales elementos salgan adelante.

A continuación exponemos los principales puntos de la idea que la Comisión Europea probablemente utilice en gran medida cuando el 27 de mayo proponga su propio plan de Fondo de Recuperación. [nL8N2D14OK]

TAMAÑO Y PLAZOS

París y Berlín quieren una fecha límite clara para acceder al fondo. El dinero se recaudaría de forma adicional al presupuesto normal de la UE, que asciende a un total de alrededor de 1 billón de euros en siete años, y se añadiría a su gasto normal de solidaridad, es decir los llamados fondos de “cohesión”, que se entregan en forma de subvenciones de la UE para igualar los niveles de vida en toda la Unión.

¿DE DÓNDE VENDRÁ EL DINERO?

Lo tomará prestado en el mercado la Comisión Europea, utilizando su calificación de triple A para obtener el tipo de interés más bajo, probablemente cerca de cero.

¿POR QUÉ NO TIENE PRECEDENTES?

Sería la primera vez que la UE pide prestado conjuntamente y luego transfiere el dinero sin esperar un reembolso. Es un paso más hacia una unión fiscal y hacia una unión de transferencias más completa que en la actualidad. Incluso en el punto álgido de la crisis de la deuda soberana de 2010-2015, cuando la zona euro estuvo a punto de desmoronarse y la Comisión pidió prestado en el mercado para rescatar a Irlanda y Portugal, dio préstamos, no subvenciones (también llamadas transferencias no reembolsables). También pidió prestado para prestar fondos (no para conceder subvenciones) con el fin de ayudar a Rumanía, Hungría y Letonia a través del mecanismo de balanza de pagos de la UE.

¿CÓMO SE GASTARÁ?

La Comisión canalizará el dinero a través del presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, adelantándolo en los primeros años, principalmente para financiar inversiones en la transición de la UE a una economía “verde” y digital y para la investigación y la innovación.

BENEFICIARIOS

El fondo estará a disposición de todos los países de la Unión Europea, pero se centrará en los países, las regiones y las industrias que se han visto más afectados por la pandemia. Esto significa que los principales beneficiarios serán normalmente contribuyentes netos al presupuesto de la UE, como Italia o España, aunque podrían ser naciones más prósperas que algunos de los países menos afectados en otras partes del bloque. Este enfoque podría ser considerado injusto por algunos países miembros más recientes de Europa central y oriental.

CONDICIONES

Las subvenciones requieren “un compromiso claro de los Estados miembros de aplicar políticas económicas sólidas y un ambicioso programa de reformas”.

El documento franco-alemán señala que quieren introducir un nivel mínimo efectivo de impuestos sobre la economía digital —que afecta a Google, Apple, Facebook o Amazon— en la UE, y establecer una Base Tributaria para Empresas Común con normas que no definirán los niveles de impuestos que pagan las empresas sino por qué conceptos se grava a las sociedades.

¿CÓMO SE DEVOLVERÁ EL DINERO?

Debido a que la Comisión pedirá prestado el dinero, tendrá que devolverlo. Los fondos saldrán de los futuros presupuestos de la UE a largo plazo, después de 2027. No está claro si los futuros presupuestos obtendrán ingresos adicionales gracias a un aumento de las contribuciones nacionales, o con nuevos impuestos aplicados por los Estados y asignados a la UE, o por una mezcla de ambos. Los compromisos nacionales con el presupuesto de la UE, basados en el tamaño de la RNB (renta nacional bruta) de cada economía, son jurídicamente vinculantes para los Estados, por lo que los acuerdos sobre los presupuestos de la UE se alcanzan por unanimidad y tardan mucho tiempo en cerrarse.

¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE LA NECESIDAD DE REEMBOLSO?

Si los Estados miembros de la UE deciden destinar más fondos a los futuros presupuestos de la UE para reembolsar los préstamos concedidos a la Comisión en forma de subvenciones a algunos países, se producirá una transferencia de riqueza sin precedentes que simbolizará la solidaridad europea.

Si hay Gobiernos de la UE que deciden asignar nuevas fuentes de ingresos a los futuros presupuestos de la UE para cubrir los vencimientos de los bonos de la Comisión, sería un gran paso hacia una integración más estrecha y una unión fiscal, porque no hay nada más soberano que los impuestos. Lo más probable es que obligue a los países de la UE a acercarse también políticamente.

Información de Jan Strupczewski; editado por Mark Heinrich; traducido por Tomás Cobos